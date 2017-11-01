大車司機通報「紅斑馬來了」 國道警改不定期攔查

日前國道一家3口被撞死案，檢警發現疑拖板車胎紋深度不足爆胎釀禍。（記者湯世名攝）

2017-11-01 08:25

〔記者湯世名／彰化報導〕日前國道3號發生拖板車撞轎車釀一家3口死亡，震驚社會，檢警發現疑拖板車胎紋幾乎磨平爆胎釀禍，引發各界撻伐，國道七隊為此展開大執法，短短3天就取締16件大型車輛胎紋深度不足，每件都依法處3000至6000元罰鍰。有鑑於社群網站通報「紅斑馬警車」攔查胎紋不足， 呼籲業界勿自投羅網，國道警方也將改以不定期稽查，以確保用路人行車安全。

國道七隊連續3天在轄線國道3號展開交通稽查大執法，共計動用32人次，攔檢大小型貨車300餘輛，經統計取締各類車輛胎紋深度不足共16件，20噸以上大貨車行車紀錄器未依規定使用1件，監理站責令驗車1件。有關車輛裝載貨物超過核定的總重量、總聯結重量者，依道路交通管理處罰條例第29之2條處1萬元，並依超過核定重量的噸數，1公噸加罰1至5000元不等；車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落或輪胎胎紋深度不符規定，依道路交通管理處罰條例第33條第1項第16、17款規定處3000至6000元罰鍰。

國道警方大執法，引發運輸業司機人心惶惶，連日來在臉書社群網站發聲指「紅斑馬警車」四處攔查胎紋不足，呼籲業界千萬別自投羅網，特別在國道3號苑裡至和美路段，「關關都很難過」，國道七隊大隊長劉全原對此強調，警方將不定期於轄線地磅站對於各類大型車輛安全檢查，以確保各型車輛均能於國道上安全駕駛，維護民眾用路安全。