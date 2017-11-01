懷疑診治的患者遭性侵 婦科醫臉書貼文為她發聲

2017-11-01 00:14

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹地區1名任職公立醫院的女婦產科醫師在個人臉書貼出1張給檢察官的報告，內容為她診治1名照護機構收容的王姓女患者時，發現她有遭長期性侵的可能，因此主動通報檢警，希望這名女病患不要再暴露在被侵害的風險中。

女醫師的報告深夜被網友轉貼至臉書社團「爆料公社」，吸引許多網友為她加油打氣，肯定她是名仁心仁術的好醫師。

報告中指出，這名女患者10月間因內褲有血色汙漬由照護機構帶至醫院求診，女醫師詢問得知患者自小視力及智力缺損，年幼時就被送至照護中心長期照顧並定期返家，但她內診卻發現患者處女膜已破裂且幾乎完全無剩餘的處女膜組織，陰道也鬆弛，對內診完全無反抗及懼怕之意，懷疑這名智能從小就停留在幼童階段的患者有長期的性行為接觸。

報告中也提及，照護人員致電家屬詢問後，轉告患者父親的態度消極，而且回應竟是：「有差嗎？反正她不懂也看不到！」

女醫師在報告中說，身為一個婦產科醫生且有良知的人，雖然知道當次就診出血與婦產科無關，但她合理懷疑患者先前有被強制性交之可能，而且現在仍持續暴露於風險之中，故請醫院及照護機構社工予以性侵通報。

報告最後，女醫師語重心長地說，或許患者不甚了解，眼睛也看不到，但不代表她就該承受這些傷害，也不代表她就應該喪失基本的人權！