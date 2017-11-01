獨家》黑道大哥賣蛋捲 身教點化染毒少年

劉祐誠是高雄人，國中輟學後就混幫派，他在獄中下定決心悔改，出獄後靠著賣自己做的手工蛋捲，開創事業第二春。（記者王駿杰翻攝）

2017-11-01 00:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹少年小宇（化名）國中就染上吸毒惡習，3年前被送到教養機構安置，接受輔導，去年因緣際會結識國中就輟學混幫派、近5分之1人生都在監獄度過的「大哥手作蛋捲工作室」負責人劉祐誠，他帶著小宇動手做蛋捲，還以過來人身分，娓娓道出自己「重生」的心路歷程，幫助小宇脫離毒品魔爪，開始思考未來、認真過生活。

國中時過著「抽菸、喝酒、吸毒」的生活，只因很酷、很炫，小宇說，家庭缺乏溫暖讓他無心課業，總是上課睡覺、下課玩樂，整天跟朋友鬼混，12歲那年因好奇心驅使，他透過朋友開始嘗毒，從此跨越菸與毒的分際線，毒品就像菸酒一樣，充斥在每天日常。

小宇染毒後開始精神恍惚，整天渾渾噩噩，有毒可吸時情緒亢奮，無毒可碰時又心情低落。14歲那年，他吸毒遭警方查獲，法官把他送到教養機構安置接受輔導，一待就是3年，去年由教養機構推薦，透過新竹市政府安排他和其他教養機構成員一同參觀「大哥手作蛋捲工作室」，認識負責人「大哥」劉祐誠，從此改變他的人生。

小宇說，「大哥」劉祐誠不但示範、陪他做蛋捲，還用過來人的身分告訴他：「一個人最可怕的不是做錯事，而是做錯了卻不肯改，但只要放下屠刀，就算別人不給機會，仍可靠自己的一雙手創造機會。」

小宇說，劉祐誠走上「歹路」的過往讓他有了共鳴，那份發自內心的勸戒，也讓他開始思考學業的重要性，除承積極考取職業證照，即將成年離開機構的他，也將劉祐誠當成榜樣，目前利用假日到餐飲業打工，打算存錢念大學。

42歲的劉祐誠是高雄人，國中輟學後就混幫派，曾因犯下教唆殺人、吸毒、販毒、幫助偷渡遭判刑入獄，一關就是9年。他在獄中下定決心悔改，出獄後遠離損友與家鄉，遠走他鄉找工作，最後落腳新竹市在夜市擺攤，靠著賣自己做的手工蛋捲，開創事業第二春。

劉祐誠說，他沒工作沒學歷，出獄後從北部一路尋找工作機會，直到在新竹城隍廟取得7個聖杯，才讓他留下來打拚。他的攤名會取名「大哥」，就是希望能時時警惕自己「當大哥曾經很風光，卻也令我一無所有」。

劉祐誠說，他入獄前喜歡逞兇鬥狠，靠著販毒賺取大把鈔票，月入數10萬，甚至百萬元，但每天過得提心吊膽。現在他努力經營蛋捲生意，定期在夜市及園區設攤，或受理網路訂單，還經常參與公益義賣活動，雖然薪水和以前相較有段不小差距，烘培工作又很辛苦，他的心卻很踏實！

劉祐誠說，小宇的童年和他的過往很類似，他希望透過自身經歷讓小宇回頭是岸，未來正當做人，獨立自主在社會上生活。

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