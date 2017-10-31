被性侵後還一起買大腸包小腸？ 女控男硬上檢不信

2017-10-31 21:31

〔記者王定傳／新北報導〕宋姓男子被控以幫貓咪洗澡為由，跑進工廠女同事小美（化名）房間強行性侵，宋男喊冤說是你情我願；新北地檢署調查，2人案發後一起騎車離開，還到路邊攤買「大腸包小腸」吃，過程有說有笑，狀似親密，小美情緒、舉止與一般性侵案被害者不同，昨處分不起訴。

本案發生於前年1月10日，宋男先是被控在工廠辦公室內，邀約小美看A片，還違反她意願強行摟抱，隔日下午2時許，又闖進她宿舍房間，強脫衣褲性侵得逞。

宋男喊冤說，1月10日當天，2人在辦公室內因小美撒嬌、親吻，才會摟抱對方，且當時有其他員工在辦公室外，若真是強行摟抱，小美大可呼叫；隔日2人在工廠幫小美飼養的貓咪洗澡，結束後到房間內幫貓咪擦拭吹乾，聊天時對上眼，你情我願嘿咻，完事後他還騎車載小美到桃園，有說有笑。

檢方調查，2人發生性行為時，許姓同事就在隔壁房，但小美沒有大聲呼叫，結束後，她還搭上宋男的機車，到桃園找乾爸、乾媽。

許姓同事也證稱，當時他也騎車陪小美、宋男出遊，他看見小美與宋男有說有笑，小美還從後方環抱宋男，看起來很親密，且當天途經新北市林口區時，3人還到路邊攤買大腸包小腸吃，小美沒有提及遭性侵，也沒有哭泣，情緒很正常。

檢方認為，一般被害者遭侵害時，會出現喊叫、掙扎、伺機奪門而出情形，設法要求周遭人士報案，以儘速逃離加害者，小美都沒有，反而繼續與宋男相處，本案僅有片面指述，證據不足。