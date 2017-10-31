大巨蛋案起訴書這樣寫 名嘴氣炸「幫馬英九脫罪」

2017-10-31 22:30

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署今起訴涉遠雄4大弊案共31人，其中大巨蛋案部分，前台北市財政局長李述德涉圖利遠雄被求處10年徒刑，起訴書中指控李「虛構捏造市府高層已與遠雄巨蛋聯盟會面並作成不收取營運權利金之決定」；名嘴余莓莓痛批，北檢這種說法，根本是幫時任市長的馬英九脫罪。

余莓莓在「政經看民視」節目中表示，當年馬市府和遠雄協商大巨蛋BOT案，在9月20日以前雙方幾次會議，李述德都斤斤計較，要求遠雄付一定比例的權利金，但是9月20日馬英九與遠雄董事長趙藤雄會面後，李述德才在下一次的會議中說「高層說不要權利金」。

余莓莓批評，今天北檢的起訴書竟寫，李述德「虛構捏造市府高層已與遠雄巨蛋聯盟會面並作成不收取營運權利金之決定」，但馬英九和遠雄雙方，都已承認馬與趙藤雄有會面，怎麼會變成李述德「半夜吃西瓜，反症」，突然說不用權利金？起訴書怎能這樣寫？

北檢今天表示，馬英九在大巨蛋案否涉及不法將「另案追查」；余莓莓批評，起訴書寫的像是一切都是李述德的謊話，又說「另案處理」，這不是幫馬英九切割、脫罪嗎？

余莓莓指出，北檢因為找不到對價關係，只能以圖利罪起訴李述德，但關鍵是李為何要必圖利遠雄？難道是因為趙藤雄長得特別親切可愛？後面有沒有影舞者？