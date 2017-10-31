10/31 今彩539頭獎開出1注！大樂透頭獎連13摃

2017-10-31 22:15

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月31日）開獎的第106000091期大樂透，頭獎連13摃，下期頭獎上看3.6億元。第106000260期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由雲林縣林內鄉林中村光復路42號的「元富彩券行」開出。

第106000091期大樂透中獎號碼為：「04、25、31、36、39、46。特別號：02。」頭獎、貳獎均摃龜；參獎共38注獲得，每注可得6萬4011元；肆獎共99注獲得，每注可得1萬5794元；伍獎共2393注獲得，每注可得2000元；陸獎共2726注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬9211注獲得，每注可得400元；普獎共4萬1712注獲得，每注可得400元。

第106000091期49樂合彩中獎號碼為「04、25、31、36、39、46。」，四合共4注中獎，每注可得20萬元；三合共163注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3741注中獎，每注可得1250元。

第106000260期今彩539中獎號碼為「01、03、05、09、37」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共344注獲得，每注可得2萬元；參獎共9315注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬7487注獲得，每注可獲得50元。

第106000260期39樂合彩中獎號碼為「01、03、05、09、37」，四合17注中獎，每注可獲得21萬2500元；三合共495注中獎，每注可得1萬1250元；二合共11557注中獎，每注可得1125元。

第106000260期3星彩中獎號碼為「592」，正彩共12注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000260期4星彩中獎號碼為「5700」，正彩共9注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」