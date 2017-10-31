誆可申辦防走失晶片 惡女詐騙鄰居遭判1年1月

2017-10-31 20:14

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹1對情侶明知鄰居女兒精神異常，常常失走令人憂心，竟聯手誆騙可申辦防走失晶片，由男友假扮刑警拿玩具槍佯裝，還帶對方到警局繞一圈，讓被害人信以為真，前後遭騙12萬7千元。事後因未收到晶片報警處理。新竹地院依共同犯冒用公務員詐欺取財罪判女子1年1個月。

判決書指出，劉姓女子（27歲）平日與男友無所事事，得知彭姓鄰居的長女有精神疾病，偶而離家而走失，讓彭家相當擔憂。去年6月劉女騙稱吳姓男友是新竹市便衣刑警（此部分已依冒用公務員詐財罪判刑1年2個月），可以協助他們預防女子走失。

劉女與吳男到彭家一搭一唱，聲稱可以代為申請警政署提供防走失定位晶片，劉女不斷慫恿鄰居去辦，去年6月底，彭姓鄰居信以為真，拿10萬元給劉女及吳姓男友，並要求女兒帶著身分證，跟他倆去辦理防止走失定位晶片。這對情侶開車載著彭女前往警局申辦，兩人為了避免彭女起疑，故意載彭女到家裡起槍及證件，並拿出玩具槍給她看，再載她到竹北分局門口。

吳男下車到分局外繞一圈回到車上，主動退還對方2萬元。不過，事後這對男女又向彭家人收取尾款4萬7千元，還開立收據，只是彭家人均未收到晶片，因此報警才驚覺遭騙，怒控這對騙子情侶。劉女在檢警偵查時否認犯罪，在法院審理期間才向法官坦承犯行。

法官審酌，被告正值青壯，應以正途賺錢，但卻憑藉與被害人熟識，打探其消息，利用被害人護女心切，對相關晶片缺少智識及民眾信賴警察下，由吳男假扮警察與劉女共同詐騙，一搭一唱欺騙被害人，應予以非難。考量劉女未與被害人和解，被害人也請求從重量刑，因此依共同犯冒用公務員詐欺取財罪判刑1年1個月。