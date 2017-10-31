販毒女有「三窟」 提袋竟然藏真兔

2017-10-31 19:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣警察局東港分局跨轄追緝通緝犯，但該販毒女子除有「三窟」外，身上提袋竟還真的裝有真兔，而該女子對自己要入獄面不改色，但卻對兔子無人照顧感到擔憂，反而不斷要求警方把兔子帶走，對比該女子狡滑行徑，和無辜的兔子竟為主人作「狡兔三窟」的詮釋，讓員警哭笑不得。

該分局東濱所員警日前接獲線報，指在高雄鳳山區有1名女子長期出沒販賣毒品，更是漏網的毒品罪嫌通緝犯，所長郭瑾樺率員警探訪，確認該通緝犯就是判刑11年的販賣毒品通緝犯李姓女子。

警方經過長期佈線，發現該通緝犯平日深居簡出、警戒心極高，每日都會更換住處，代步也搭乘計程車，行蹤難以鎖定。經警方多日埋伏該女租屋處前，終於在李女出沒準備上車時，一湧而上將其逮捕。

東濱所所長郭謹樺說，當時女子神色慌張，雙手緊抓著黑色提袋不放，原本以為袋內就是大量毒品及吸食器具，但一拿起袋子，竟然1顆兔子頭就露出來好奇的左看右看，嚇了眾人一跳，李嫌也央求警方，因為該兔是她心愛的兔子，請警方要一起帶走它。

警方表示，設籍高雄市的33歲李姓女子愛兔成痴，有次她身上只有幾十塊錢，但兔子生病，平日小心謹慎的她，冒著被警方抓的風險，徒步走了十幾公里，只為了要帶牠去看獸醫。而在逮捕過程中，警方看著李女一下子餵寵物兔吃草一下又餵水，不禁搖頭表示如果這麼愛寵物，就不應該帶著牠在身邊一起吸毒，讓兔子深陷毒害；當警方告知她有11年徒刑時，李女非但不擔心自己，反而說她只擔心她的兔子無人照顧；警方偵詢後依毒品通緝罪嫌將其移送法辦。

郭瑾樺表示，寵物兔畢竟無辜，警方擔心裝兔子的袋子會讓牠感到不適，主動找紙盒給李女使用，事後並協助李女通知其友人將將兔子帶回妥善照顧。

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