偷渡打工夢破！懷孕越婦被逮 暖男檢座募款助她返鄉

2017-10-31 19:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕越南籍婦人陳氏秋河家逢災變，不得已偷渡來台打工，懷孕6個半月的她卻一下子就被逮，必須遣返，沒錢繳罰金買機票，新竹地檢署檢察官許大偉與移民署新竹縣專勤隊共同樂捐了3萬7000元，讓她安心返鄉待產。流落異鄉受到台灣官員熱情相助，陳氏秋河流下激動的眼淚！

專勤隊調查，40歲的陳氏秋河與先生都來過台灣打工賺錢，回越南後靠著積攢下來的小本，買下一塊香蕉園，希望從此過著安定的生活，沒想到一個颱風卻讓夫妻的蕉農夢碎，還向地下錢莊借了2萬美金還債。

錢莊逼債逼得緊，夫妻倆又想起台灣，於是8月一起坐船偷渡來台，哪知沒幾天就雙雙被逮。

大腹便便的陳氏秋河婦無法進收容所，只能在外替代收容處分，先生則先遣返回國。她在台人生地不熟，身上又沒錢，幾乎走投無路，整天只能啃一個麵包與喝水度日，每天以淚洗面。

檢察官許大偉得知後，認為一定要趕緊幫助陳氏秋河回國，以免她因懷孕無法搭上飛機，再者，小孩萬一在台灣出生，更將無法取得國籍。

許大偉率先捐出1萬元、副隊長陳美娟也捐1萬元，專勤隊同仁共同捐出1萬7000元，合計3萬7000元讓陳婦繳清罰金、機票與欠租費用，還有一點餘額可返國當待產生活費。

陳氏秋河昨天從許大偉手中接過紅包時，感動得熱淚盈眶，許大偉也祝她順利返鄉，生產平安。

許大偉是竹檢公認的暖男檢座，他曾在逛夜市時，被「大哥手工蛋捲」吸引，上前詢問蛋捲為何叫「大哥」，老闆劉祐誠坦白回答「我是更生人啦！」許大偉因此揪團義助，也讓大哥蛋捲一炮而紅。

而3年前越南籍杜姓女子假結婚來台，涉及偽造文書，抱著襁褓中的男嬰到新竹地院開庭，提到孩子生父失聯，自己要帶孩子無法打工，靠同鄉接濟過日子，開庭結束後，蒞庭的公訴檢察官許大偉立即提領1萬元給杜女，讓她感受到台灣人的溫暖。