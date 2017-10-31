大家幫忙看！警方公布詐騙車手影像：看到就報案

2017-10-31 18:34

〔記者王捷／台南報導〕陳姓OL在月中接到「信義分局警員」的電話，「警員」誆陳女涉嫌刑案，會有「檢察官」找她說明，不久「檢察官」果真打電話來跟陳女說，她的帳戶涉入一件擄人勒贖案，因為要保密調查，不能讓警方、媒體知道，要球陳女把提款卡放在機車置物箱，會有人去拿，陳女就這樣被詐領了25萬元，目前警方鎖定詐領的歹徒的畫面，呼籲民眾「看到就報案」。

10月間，陳女接到陌生來電，男子自稱是信義分局的警員，告知陳女的帳戶被歹徒用來做擄人勒贖刑案，需要秘密調查金流來源，「檢察官」會對陳女親自說明。

不久，「檢察官」真的打電話給陳女，還誆騙陳女這件擄勒贖還在偵辦，依據保密原則不能對外透露，陳女一聽「警員」主動說出分局名稱、又有檢察官打電話來，一時亂了手腳，假檢察官見陳女上當，要求陳女將提款卡、抄寫密碼的紙條，都放在機車置物箱，會派遣「密探」去索取。

陳女覺得奇怪，但是假檢察官又搬出「保密原則」，還編造故事，誆稱肉票還沒到案，所以不要驚動警方，否則媒體也會知道，到時候遭到撕票，陳女會背負一條人命，陳女一聽立刻照做，落入詐騙集團的陷阱。

直到幾天後發現25萬存款一毛不剩，陳女才驚覺被騙，鼓起勇氣報案，警方調閱監視器後，鎖定一名歹徒的影像，懷疑歹徒提領多筆詐騙贓款，警方31日公開歹徒穿著、特徵，呼籲有發現歹徒盡快向警方報案。