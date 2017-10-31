初約砲大戰3回合後告性侵 她卻又LINE道謝

2017-10-31 17:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕女子小玲（化名）與曹姓男網友約砲，2個多小時內大戰3回合，事後小玲怨曹男突然拔掉套子內射，怒告性侵，但檢方發現她竟LINE曹男「不是你的問題，今天過後就突然懂...原來我要的好像不是這樣，是我的問題，今天還是謝謝！！ 」全案不起訴。

小玲指控，曹男透過網路交友軟體「Wootalk」認識她後，以Line閒聊並合意見面發生性行為，去年9月30日上午11點，約在新竹火車站見面，就到附近旅館開房間，儘管小玲在電梯內及房間內，都說不想做愛，但曹男還是行強，最後性侵3次得逞。

曹男辯稱，當天約見面就是要嘿咻的，到房間後先在床上親吻，小玲就說她想要，就開始做第一次，事後去沖澡聊天，之後又做第二次，期間小玲並未反抗、拒絕。

小玲坦承，曹男脫她衣服後，她想先洗澡，洗澡時並未關門，曹男就進去洗鴛鴦浴，過程中對她上下其手，她也沒有抗拒，第一次做愛時，小玲說當時不知要怎麼反應，就說至少要戴保險套，但第2次炒飯到一半，曹男竟自行拿掉保險套再插入，當時她內心是不願意繼續嘿咻的，但並未有何明顯抗拒之舉，直到第3次炒飯後於下午2點退房，才跑去醫院檢查，想確認有無感染性病。

然而醫護人員告訴她，必須報案才能幫她檢驗，因此她才打110，直到警方到場，小玲見騎虎難下，只好「順勢報案」，檢方認為從過程來看，根本未出現強制性交罪構成要件的強暴脅迫。

檢方還發現，當天下午2點多，小玲就LINE曹男「不是你的問題，好像是今天過後就突然懂...原來我要的好像不是這樣，是我的問題，今天還是謝謝！！ 」當晚7點又傳「還好你沒有刪掉我，想說～我還是需要有人能陪我聊天」等，並持續與曹男交談，這與一般遭性侵被害人於案發後身心俱創，對加害人厭惡、避之猶恐不及的反應大相逕庭，全案不起訴。