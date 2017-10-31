遠雄案洩密廉政官緩起訴 知情人士爆疑是「替死鬼」

2017-10-31 17:31

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄案，原定6月30日收網，未料監聽得知嫌疑人、新北市議員周勝考竟得知檢廉辦案脈絡，只好提早一天搜索。北檢事後追查，發現丁姓廉政官曾向新北市政風處透露30日「有勤務」，認他洩密，今日令他繳交30萬元換取緩起訴處分。

遠雄主管6月28日與周勝考吃飯時，詢問周是否有聽聞遠雄將遭搜索一事，與新北市政風處友好的周得知後，隨即探詢新北市政風處長李黎顯及主秘陳宗強口風，但未獲正面回應。

周勝考當晚電聯兒子周韋翰，討論搜索可能涉及「新北」的事情，電話恰巧被檢廉監聽到，北檢綜合考量後，認為疑有內鬼，決定提早至29日收網。而29日原為全國廉政官的台北港參訪行程，檢廉緊急調派其中40人兵分9路搜索，查扣相關證物。

檢廉事後追查內鬼，發現丁姓廉政官曾與新北市政風處一名同仁相約30日吃飯，後強碰預定搜索遠雄日，丁便傳訊說當天「有勤務」，改約別天。北檢因此認定他洩密，朝洩密罪偵辦，今日給予緩起訴處分。

但與丁男傳訊的新北市政風處同仁否認洩密，檢廉也未查到政風處洩密情事，形同遇到斷點。

丁男因此案被調到政風業務組，終日鬱鬱寡歡，知情人士表示，丁男應是「替死鬼」，真正洩密者應另有其人，檢廉續查中。