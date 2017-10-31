大門種松樹為風水？ 苗警局長：空間美學

苗栗縣警察局長金浩明，在警局門口左側栽種下松樹。（記者彭健禮攝）

2017-10-31 17:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局長金浩明，今天在警局大門左側，栽種了一棵松樹，讓不少員警聯想到「左青松、右梅樹」的風水說；不過，金浩明表示，警政署多年來，持續推動「空間美學」，他僅是純粹讓警察局廳舍門面更顯綠意，不需做太多聯想。

金浩明從105年8月份上任迄今，強調「空間美學」，致力於改善警察局整體辦公環境，綠美化也是其中一環。他除了要求警局及各警分局持續割草、修枝撫育工作，讓苗木健全成長，包括大湖警分局廢棄宿舍拆除時，發現3棵桂樹，兩棵也移植到警察局，一棵移植於泰安警光山莊。

金浩明今天再於警察局門口左側種植1棵「黑松」樹，經由退休員警的協助修剪，整棵樹木更顯園藝造景之美。

「左青松、右梅樹」因音近「做輕鬆又沒事」，長久以來，為警界流傳的最佳風水說植栽。金浩明此舉，也引起不少員警討論；有員警打趣地說，不過右側花圃已栽種有龍柏等植栽，恐怕沒有空間再種梅樹了，沒辦法達到「做輕鬆又沒事」。

金浩明表示，空間美學強調的不僅是一種視覺品質，還是一種生活內在價值之展現，讓單純的事物，發揮事半功倍之效果，不僅讓辦公處所環境優美，更讓使用者感覺貼心。

另，南庄鄉及三義鄉獲得國際雙慢城認證，為縣府推動觀光的重點，警察局也配合在南庄鄉及三義鄉境內的分駐、派出所設置「鐵馬驛站」，提供民眾休憩、導覽、諮詢等服務，並於南庄分駐所及三義分駐所設置大型光雕「招牌」，民眾於夜晚漫遊南庄及三義老街時，更增添幾分悠閒氣息，更吸引不少遊客駐足拍照留念，成為南庄及三義的「新亮點」。