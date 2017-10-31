拜大甲媽祖順手偷吊飾 婦人神像前下跪懺悔

歐女跪在鎮瀾宮金媽祖面前懺悔。（記者張軒哲翻攝）

2017-10-31 17:07

〔記者張軒哲／台中報導〕高雄市一名歐姓婦女到大甲鎮瀾宮拜媽祖，卻一時貪念，順手竊取設於鎮瀾宮地下室藝品館的翡翠媽祖吊飾，雖然市價僅1千多元，業者報警後，警方比對逾千個監視器影像，查出51歲歐女涉案，歐女今日到案坦承偷竊，被依竊盜罪嫌函送偵辦。

大甲警方調查，大甲派出所於10月19日受理「大甲鎮瀾宮媽祖藝術文創館」業者報案指稱，10月17日下班清點貨品時發現價值1300元Q版翡翠媽祖吊飾短少1件，經業者調閱監視器發現同日下午1名女竊賊所為。警方調閱沿途監視器及查訪案發日至廟裡參拜之宮廟、旅遊團體遊客，逐一比對上千次監視器影像過濾釐清，發現10月17日下午火車站前1名女子與業者提供影像特徵相符，員警仍持續費心積極比對沿途監視器影像，發現該女搭乘友人交通工具離開大甲。

警方依據交通工具順利通知車主鄭女到案說明，鄭女表示影像中的歐女於10月17日下午從高雄搭乘火車至大甲火車站會合出遊，至大甲鎮瀾宮拜拜，對於友人竊取媽祖吊飾並不知情。

歐女今日中午到案，坦承順手牽羊，並向員警表示，在大甲媽祖神像前竊取財物真是犯大忌，睡得也不安穩，願意向業者道歉及理賠和解，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。