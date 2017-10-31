曾聽過「你死了案子較好辦」 高院法官︰司改有必要

國立台灣大學法律學院校友會今天（31日）召開「改革司法、點亮台灣」座談會，台北地檢署檢察官林達（左起）、台北高等行政法院法官張瑜鳳、律師陳玲玉、台灣高等法院刑事庭法官陳美彤、律師傅祖聲等人與會，針對司改議題發表言論。（記者羅沛德攝）

2017-10-31 16:52

〔記者項程鎮／台北報導〕高院法官陳美彤下午參加台大法律學院校友會的司改座談時透露，民國80年代曾有一位老先生向法官抱怨案子拖太久，怕自己等不到那麼久，法官竟頭也不抬冷冷地說：「你死了，案子還比較好辦！」，老先生當場楞在法庭說不出話，讓她覺得司法確有改革必要。

陳美彤表示，司法的開始是人民、終點也應是人民，以往常有民眾抱怨司法官態度不佳，民國80年代司改還沒像現在熱烈，當時她在當律師，到民間司改會擔任法庭志工時，就聽到上面這段話。

陳美彤說，她還碰過有些律師開庭前不閱卷，到法庭竟說自己連相關判決書都沒有，還有檢察官到法院出庭時，竟連卷證都沒有，還向法官借卷宗。

台北高等行政法院法官張瑜鳳也指出，她聽過審判長酸律師「大律師阿！妳帝寶買幾棟？」讓她聽了很難過，認為不該這樣酸律師，她強調，法院判決後，當事人的人生才開始，法治教育應從根做起讓人民有感，司法官應記得從事司法工作的初衷。

台北地檢署檢察官林達表示，濫訴是造成司法機關塞車的原因，其實速度會影響態度，有些人民看到檢察官就很討厭，覺得他們態度很差，但不管是檢察官還是法官都一樣，人力增加也很重要，以檢察官來說，95年度檢方共有160多萬件案子，其中偵查案件37萬件，10年後、105年度檢方有200多萬件案子，其中偵查案件有45萬件，但10年來，檢察官從95年的1100人，到105年只增加約200人。

行政院政務委員羅秉成下午到場致詞表示，全國司改會議雖然已經結束，但這只是第一階段司改告一段落，司改還沒有結束，第二階段司改是「再發散和再收斂」，針對第一階段所作100多個決議進行檢討，總統蔡英文曾指出，每半年會再做一次司改進度報告，另外，行政院也會建立跨部會平台，預定今年底到明年間，會再有一波對外說明司改進度的報告。