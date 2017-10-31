網購達人捐款200萬 林永軒家屬終接受將全捐出

對於網購達人「486先生」表示要捐款200萬元給林永軒的家屬，今天下午經過溝通，林爸爸最後同意接受這筆善款，並將捐助真正有需要的人，同時希望當面向「486先生」致意。 （擷取自林永軒臉書）

2017-10-31 16:32

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣消防隊員林永軒27日在昇陽光電公司的火場搶救中殉職，網購達人「486先生」表示要捐款200萬元給林永軒的家屬，但第一時間遭家屬婉拒；不過，今天下午經過溝通，林爸爸最後同意接受這筆善款，捐助真正有需要的人，同時希望當面向「486先生」致意。

「486先生」30日曾透過新竹縣消防局收到林永軒父親的消息，林爸爸表示，「林永軒年紀很輕，沒有對社會有什麼貢獻，這樣勞師動眾非常不好意思」，還說他們夫妻都還有工作，所以婉謝捐款，也很感謝這幾天各界的關心。

在收到林永軒家屬婉拒捐款的消息後，「486先生」決定以2個方案處理這200萬。第一，將200萬元捐給新竹消防局，看消防弟兄們有需要什麼器材就可以添購；第二，如果消防局也婉拒捐款，就以林永軒弟兄的名字捐給台灣50所育幼院。

消防局局長孫福佑說，由於「486先生」很有誠意，因此建議林永軒的家屬好好思考，可以將善款捐贈給永軒的母校等方式，將小愛化作大愛。

今天下午經過溝通，林永軒的爸爸同意接受這筆善款，也會將200萬元全數捐贈出去，給真正有需要的人，還說希望能當面向「486先生」表達感謝之意。