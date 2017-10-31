蔡英文簽名通人知 公東高工「放屁凳」接連失竊

2017-10-31 16:36

［記者黃明堂／台東報導］「放屁凳」是公東高工傳承57年的木工科學生經典實習作品，今年5月經總統蔡英文簽名後，升格為「總統椅」，聲名大噪，也因此竟成宵小行竊目標！

公東高工校長藍振芳表示，5月中旬「總統椅」盛名遠播之後，有3把不翼而飛，其中2把是與總統簽名同款的圓面高凳創意款，另把是方形矮凳經典款。

藍振芳說，為了方便來賓了解學生學習成果，設有展示空間，陳列各科作品。其中，「放屁凳」經總統加持，名氣大增，訪客來都會指定要看「放屁凳」，並且合照。幸好，蔡英文親筆簽名的總統椅，在訪客參觀完後，都會另外收藏起來，並未失竊。

「放屁凳」的特色是椅面中央開洞，肚子氣體飽滿時，剛好有個「出口」，降低氣體與椅面磨擦的音響；方凳是木工科傳承數十年的學生實習款，圓凳則是選手級，甚至世界金牌級的創意款。總統簽名只是表面，但兩凳之間有著木工科由盛而衰，又重新振作，坐上世界冠軍的故事。

藍振芳說，公東高工木工科創科以來，在國內技藝競賽屢奪金牌，更在世界比賽拿金牌，「放屁凳」功不可沒；但受傳統產業沒落及少子化衝擊，木工科曾停招12年，直到100年才復科。

他說，當初復科得以成功，並且招生連年爆滿，甚至有1/3是來自外縣市，在台東學生外流的現象中成為異數，關鍵因素就是「創意」，圓面高凳就是這樣誕生。

公東高工在睽違12年後，今年由鄭欽豪拿下家具木工世界金牌。鄭欽豪2年前畢業，為拚世界金牌，留校當助理密集練習，圓面高凳是練習品之一，最終讓他坐上世界冠軍寶座。