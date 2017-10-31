惡男砸門拒不出庭 1審輕判40日、2審改判4月

2017-10-31 16:36

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子與真實姓名不詳的男子「小陳」，去年9月戴口罩持棍棒砸毀張姓男子住處大門，台中地院一審依毀損罪輕判拘役40日，可易科罰金4萬元，檢方不服上訴台中高分院，他卻都不出庭，二審合議庭認為他光天化日下持棍棒砸門，雖坦承犯行，但不願說出動機，並隱瞞背後教唆主嫌與共犯的真實身份，使被害人至今仍未能釋懷，嚴重影響居住安寧及社會治安，改判他徒刑4月，可易科罰金12萬元，比一審重了3倍，全案確定，不能上訴。

判決書指出，吳男與綽號「小陳」的男子，去年9月19日中午戴口罩，持棍棒至張姓男子住處砸毀玻璃大門，維修費9000元，大門玻璃飛濺，砸中張男收藏市價23萬餘元的茶壺、茶杯與茶盤，但警方只抓到吳男，陳男至今身份不明。

毀損不是重罪，可處2年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金，吳嫌一審時曾出庭，僅宣稱他案發前1個月與張男口角，訪友時無意間見到張男，氣憤而砸門，但警方認為他的說法可疑，張男與吳男並不相識，亦無衝突過節，口角之說可能是瞎掰，台中地院一審依據毀損罪輕判拘役40日，可易科罰金，但台中地檢署卻認為量刑太輕而上訴。

台中高分院傳喚吳男出庭，吳男卻屢傳不到，二審合議庭認為，吳男恣意毀損他人物品之舉，除了毀壞玻璃門之外，也導致茶壺等高價物品受損破碎，對張男的財物損害不輕，另外，高中肄業擔任地下道清潔工作的吳男，雖於一審時坦承犯行，但卻不說明砸門動機，也可能隱瞞背後的教唆主謀與「小陳」真實身份，至今也尚未賠償張男和解，張男至今未能釋懷，改判他徒刑4月，可易科罰金12萬元確定。