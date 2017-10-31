不滿口音怪腔怪調 3逃逸移工持磚狠毆友人

警方訊後將６名逃逸移工遣送至移民署專勤隊。（記者王宣晴翻攝） （來源警方）

2017-10-31 16:21

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水發生外籍移工鬥毆案件，一名24歲的朱姓越南籍男子日前到淡水淡金路三段與阮、文、朱姓3名越南籍逃逸外勞聚餐，不料因家鄉在中越的朱男口音較重，3名男子酒後覺得朱男故意怪腔怪調，疑似在嘲笑他們，因此發生口角，離開店家時持棍棒、磚頭猛毆朱男頭部，警方獲報後逐一訪查附近工廠，逮到犯案的3人，另外再查獲3名逃逸外勞，將6人全數帶回偵辦。

警方調查，綽號阿德的朱姓男子平時在八里區的工廠擔任工人，本月29日下午5時許與友人相約在淡水的小吃店小酌，同桌的30歲阮男、29歲文男及26歲朱男卻因阿德的中越腔調發生口角，加上不滿他平時嘻皮笑臉，聚餐後竟在小吃店外持棍棒、磚頭圍毆阿德，導致阿德頭部眼角和頭部有撕裂傷，所幸送醫後暫無大礙。

警方表示，獲報後逐一訪查淡金路附近的工廠，發現犯案的3人是逃逸移工，昨晚9時許循線到公埔子的出租套房逮人，意外在房內發現另外3名逃逸移工，將6人帶回偵訊，同時訪查套房的葉姓房東，房東聲稱不知6人是逃逸移工，訊後將阮、文、朱男依公然聚眾施強暴脅迫罪及傷害罪嫌函送偵辦，另外三名逃逸移工則遣送至新北專勤隊解送返國。

朱男因中越口音被毆傷頭部。（記者王宣晴翻攝） （來源警方）