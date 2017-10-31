大排爛泥裡撈槍憋氣忍惡臭 虎尾警分局破案獲表揚

2017-10-31 16:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕「海底撈針」不可能，警方卻能在大排爛泥裡，撈出作案制式手槍，虎尾警分局破獲中秋烤肉槍擊案，「人槍俱獲」，縣長李進勇今天專程到虎尾分局頒獎，讓偵查隊長李志文、小隊長林紹龍、偵查佐張士銘、張峻豪、土庫所長陳書友、員警雷翔茹面子十足。

10月15日夜，一群民眾相約在土庫鎮仁美街烤肉，原本應該是熱鬧歡樂，現場卻驟然變調，張姓犯嫌因一時口角糾紛，開槍射擊湯姓被害人，致湯男身中3槍緊急送醫救治，張男趁亂逃逸。

本案發生後，雲林縣警察局局長許錫榮立即指示虎尾警分局及刑事警察大隊成立專案小組，全力偵辦，積極訪查當日在場烤肉民眾、調閱周邊監視器即時釐清案情，當晚獲報作案槍枝已遭丟棄在附近大排水溝，立即動員虎尾分局偵查隊、土庫分駐所等員警，持鐵耙、強力磁鐵等工具，以手電筒、路燈為照明，以土法煉鋼方式打撈，惟因大排積水淤泥深逾2公尺，無功而返。

專案小組本著一定要「水落槍出」的意念毫不放棄，隔天上午結合消防隊、義消及清潔隊員全力協助，阻斷大排水源，動用抽水機連續抽水超過3小時，待水位消退，先由消防人員下水徒手打撈仍無所獲，最後由員警管制路口交通，請來怪手清理大排淤泥，再由員警忍著惡臭，逐一在爛泥中找尋，終於在當天下午3點，順利起獲該把涉案的制式貝瑞塔92手槍及子彈6顆，並在隔天將張男逮捕到案，全案宣告偵破。

全案因警方不眠不休偵辦，抽絲剝繭，鍥而不捨的追緝，展現雲林警方維護社會治安的實力，李進勇肯定警方辦案精神，專程頒發3萬元破案獎金，提振警察士氣。