防災謠言滿天飛如何澄清？ 消防局：建議設立闢謠平台

2017-10-31 16:08

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員王鴻薇今指出，網路謠言滿天飛，不少錯誤資訊誤導民眾逃生認知，內容以假亂真，後果不堪設想；就連環保局長劉銘龍也說，根據從小到大學習經驗，也認為要用溼毛巾摀住口鼻，王指局長的答覆，正是多數市民也不瞭解的縮影。對此，消防局表示，將向消防署行文建議，建立闢謠平台。

王鴻薇今於警政衛生部門質詢指出，近2年有6則攸關生命安全的網路謠言廣為散布，例如，第一、地震黃金三角；第二、遭遇濃煙時，要用溼毛巾摀住口鼻；第三、火災發生時應躲進浴室；第四、火災時應該往下跑；第五、火災發生應使用透明塑膠袋套住頭部逃生；第六、微波爐旁不能講手機。

王鴻薇舉例，網路謠言指，「火場裡黑色的濃煙是碳離子，只要吸入高溫的碳離子就會造成肺泡受損，無法呼吸而死亡，因此要拿溼毛巾隔絕碳離子，以利逃出火場。」王也在議場詢問環保局長劉銘龍，遭遇火災時，要不要用溼毛巾摀住口鼻逃生？

劉銘龍表示，依據他從小到大的教導及經驗，應用溼毛巾摀住口鼻。王鴻薇說，這是錯誤認知，溼毛巾無法有效阻擋火場中的有毒氣體，而且溼毛巾在火場中吸熱後，會變成高溫的水蒸氣，反而更容易造成呼吸道傷害；環保局長的回答正反映多數市民，根本不知道逃生的正確知識。

王鴻薇表示，針對網路謠言，警政署有防詐騙闢謠專區，食藥署有醫藥闢謠專區，但消防署卻只放新聞稿，不利民眾吸收正確防災知識。王鴻薇認為，市府應該針對6則網路謠言製作宣傳品，讓民眾不要因誤信謠言而蒙受損失，消防局應提供闢謠平台供民眾查閱。

對此，消防局長吳俊鴻表示，將向消防署行文建議建立闢謠專區。