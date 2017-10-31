「無限轉圈圈」抗議兩段式左轉 警政署：要尊重他人路權

台灣機車路權促進會為爭取機車「不強制兩段式左轉」，在臉書發起「待轉大富翁」活動，上週先後在台北、高雄兩地路口進行「無限待轉」30分鐘，過程雖合法，但卻引起路口堵塞，交通大亂。（圖擷取自爆料公社）

2017-10-31 16:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕台灣機車路權促進會為爭取機車「不強制兩段式左轉」，在臉書發起「待轉大富翁」活動，上週先後在台北、高雄兩地路口進行「無限待轉」30分鐘，過程雖合法，但卻引起路口堵塞，交通大亂，警政署今呼籲應尊重他人路權，如有違規將依法取締。

警政署指出，近來有機車駕駛，以形同「繞圈圈」不斷的兩段式左轉方式騎車，引起許多路人圍觀，警方呼籲，應注意其他用路人行車秩序及安全，如因而造成塞車，警方將適時派員到場指揮疏導，駕駛人如不服從員警稽查及交警指揮，將依道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款，處新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

如造成道路損壞或壅塞公眾往來設備，致生危險，會按刑法第185條規定，處5年以下有期徒刑，拘役或500元以下罰金，警方將加強蒐證及嚴正執法，依法辦理。

警政署表示，自103年至105年機車左轉未依規定致生傷亡交通事故，共發生2萬5041件，造成89人死亡、3萬9642人受傷，其中包含機車未依規定兩段式左轉違規。因此，道路主管機關依道路交通標誌標線號誌設置規則，在特定路口設置機慢車兩段左（右）轉標誌及待轉區，以維護機車駕駛自身及他人行車安全。

警政署統計，今年1至9月取締機車未依規定兩段式左轉違規計36萬9242件，較去年同期減少2萬1722件，顯見民眾能更加遵守規定，警政署未來仍將持續要求各縣市警局嚴正執法，如民眾對於設置兩段式標誌之路口或道路工程有不同意見，可向道路主管機關反映，評估是否繼續維持設置，勿動輒採取影響交通方式來表達，增加自身及他人行車之危險。