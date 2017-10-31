被「美將軍」詐財頻到警局拜關公 6旬婦：不排斥交洋郎

鄔姓婦人只要路過分局就會逼問警方進度，並向分局祀奉的關公祈禱。（記者王捷攝）

2017-10-31 15:41

〔記者王捷／台南報導〕嫁到台灣20多年的鄔姓單身婦，去年在臉書上結識一名自稱「四星上將」的男子，「將軍」誆稱在阿富汗打仗，沒想到「將軍」向鄔婦詐了共33萬元；鄔婦愛情夢碎怒告詐欺，鄔女不時來分局，拜分局裡祀奉的關公，希望趕快破案，如果抓到詐騙集團，願意請警察吃火鍋，目前單身的鄔婦說，雖然被騙，但不排斥與外國人交往，即使英文不通，交往後再學也沒關係。

64歲的鄔婦自稱，多年前因為家暴離婚，她陸續做過看護、餐廳服務生等工作，生活相當辛苦，一年前她在臉書上遇到一名美國男子，男子自稱在阿富汗打仗，生活也很寂寞，原本鄔婦說她看不懂英文，豈料男子竟用翻譯軟體與鄔婦談情說愛，並願意到台灣跟鄔婦結婚。

沒想到，這名「將軍」卻誆鄔婦說，因為財產被扣在海關，需要一筆錢疏通，才能入關，但鄔婦等不及竟想到阿富汗找人，將軍還體貼說，「阿富汗是戰區，鄔獨自來恐怕有危險」，讓鄔婦輕易陷入詐騙陷阱，2次共匯了33萬給「將軍」。

直到鄔婦看到電視新聞，有單身婦被「將軍」騙，她才愛情夢碎，到分局報案；不過因為「將軍」的網路位置警方調不到，讓案情陷入瓶頸，一年多來她不時就到分局逼問警方進度，並向分局祀奉的關公祈禱，希望快點破案。

鄔婦說，她現在沒有工作，勞健保都繳不出來，被「將軍」騙了以後，她再也不加外國人臉書，不過如果有外國男友也不會排斥，不會說英文也沒關係，交往以後慢慢學也可以。

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