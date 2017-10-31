導航變迷航！警急救困雙手高喊：得救了

警方載送王女到車子受困處。（記者許國楨翻攝）

2017-10-31 15:08

〔記者許國楨／台中報導〕又是衛星導航出包？住北部王姓女子獨自開車到台中大坑步道登山，因對路況不熟使用導航指引，未料卻因太依賴導航駛入山溝受困，她情急下步行一公里多到明顯地標求救，讓警方得以緊急救援脫困，虛驚一場。

家住新竹市的51歲王女，因慕名台中大坑地區的頭嵙山風景優美，當天隻身開車前來時，依導航指示順利進入中正露營區抵達4號步道爬山後，卻在返途時因太依賴衛星導航被導進了偏僻山林，車輛不慎跌落山溝卡住動彈不得受困，加上天色漸漸變暗讓她很緊張急打110求援。

只是不熟路況的王女也因迷路不知身處何處，第五分局東山派出所所長李仁成及警員廖煥文等人獲報上山馳援時，電話中請王女觀察週遭是否有明顯標地物，王女隨即根據露營區內指標走了一公里多到露營區入口管理室回報，警方立即趕抵載送王女到車子受困處。

最後警方在路寛僅2、3公尺的產業道路上利用巡邏車綁繩索拖受困車，並協助搬、推車，將卡在山溝的車輛拖出，此時天色也完全暗了，王女見可以安全回家不用受困山中，開心地雙手高舉大喊「得救了！」

所長李仁成說，常有因導航出包在大坑山區迷路的案件發生，提醒王女下次依導航指示開車發現不對勁時應立即停車，才不至於深陷險境，並建議民眾行駛不熟悉山區可先行利用網路搜尋主要道路及山區概況，或詢問當地居民比較保險，如不慎受困也不要慌張，可以搜尋附近明顯地標或景物110電話報案，以利警方搜尋解救。

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