差幾百公尺出洞口 大學生雪隧爆胎朋友車全燒掉

2017-10-31 15:00

［記者林敬倫／宜蘭報導］台北市陳姓男大生開著友人的車，與朋友們從台北出發行經雪山隧道前往宜蘭，沒想到車輛突然爆胎，男大生眼看差幾百公尺就要出洞口，就繼續往前開，但車輛右後輪因摩擦起火燒了起來，整輛車瞬間付之一炬，車上人員雖逃過一劫，但開車的陳男因此吃上公共危險官司，幸好全案檢方認定陳男非故意，不起訴處分。

不起訴書指出，21歲陳姓男大生開著友人的車輛，行經國道5號雪山隧道時，右後輪突然爆胎，但陳男眼看差幾百公尺就要出洞口，遂繼續往前開，但右後輪因此與地面磨擦起火燃燒，陳男立即停車，車上的人連忙下車拉隧道內的消防水帶救火，但因為水帶破洞，無法噴出足夠水量，整輛車瞬間起火燃燒。

所幸在消防人員趕到後，及時撲滅火勢，沒有造成嚴重傷亡，不過，隧道因這起火災雙向封閉，影響用路人的安全，開車的陳姓男大生吃上公共危險的官司；偵查中男大生辯稱，爆胎後原本要找避車灣停車，但眼見差幾百公尺就出洞口，所以才想讓車輛滑行出隧道到路肩停車，但突然右後輪就起火燃燒，他馬上停下車拉消防水帶滅火，但因水帶破洞成效有限。

檢察官認為，案發現場確實距離洞口差幾百公尺，有現場照片為證，被告無犯罪故意可言，縱有疏失，然並未涉及刑責，全案不起訴處分。