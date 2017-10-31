妻懷孕不能房事 他竟染指鄰居少女

新竹13歲國中少女2013年因單親父外出工作，將她托由經營雞排店的鄰居洪姓夫婦照顧，去年洪妻因懷孕不能房事，加上少女升上國中又凹凸有致，洪男垂涎之餘伸出狼爪性侵得逞。情境照，與新聞無關。（資料照）

2017-10-31 14:55

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹13歲國中少女2013年因單親父外出工作，將她托由經營雞排店的鄰居洪姓夫婦照顧，去年洪妻因懷孕不能房事，加上少女升上國中又凹凸有致，洪男垂涎之餘先送妻子外出打麻將，讓少女落單在家，再伸出狼爪性侵得逞，少女至少被洪男性侵得逞3次。少女不堪受辱，打電話向親友求救，才報警將他逮捕。竹檢日前偵結，依強制性交罪嫌提起公訴，並建請法官依法加重其刑。

檢警調查，洪男與妻子陳女平常經營雞排店為業，鄰居一名單親父長年外出工作，2013年起便將13歲國一的女兒托給洪妻幫忙照顧，因此少女下課後，也常到雞排店幫忙。洪妻去年因懷孕在家安胎，無法去店裡幫忙，少女也成了雞排店的正式幫手。

未料，因妻子懷孕有礙於夫妻間房事，洪男去年6月間竟對已亭亭玉立的少女動了歪腦筋，趁店休妻子外出打麻將之際，趁少女在家裡看電視與洪男兩人獨處時，強行用手指性侵得逞。食髓知味的洪男去年9月初又趁店休載妻外出打麻將後，返家再趁機指侵少女得逞；當天少女見洪男進一步脫褲子露出生殖器，嚇得趕緊逃走，並將自已反鎖房內，讓洪男無法進房。

去年梅姬颱風來襲停班停課，洪男再送孕妻外出打牌，見少女單獨在客廳沙發上看電視，以關心胸部有無異狀為由，要求檢查身體少女身體。少女拒絕後，洪男竟再用暴力手段性侵得逞。她不堪受辱，打電話向親友求救，邊哭邊說洪男從暑假開始，就趁他太太不在，襲胸並摸其下體。

少女返校後向老師表示，因阿姨懷孕，她才隱忍沒說，且她擔心與被告獨處，所以自暑假開始，都會等阿姨凌晨1時許收攤後才一起返家，校方聞言後緊急報警處理。

洪男大言不慚的向檢警表示，因少女說胸部有硬塊，加上白帶很多，才請他壓她的胸部。他只有隔著衣服按壓，是她自已脫下內褲、外褲，讓他看下體，他有用手撥開下體檢查胸部硬塊及下體大概有2、3次。

由於少女及證人指證歷歷，新竹檢方認洪男涉案重大，依強制性交罪嫌提起公訴，並建請法官依成年故意對少年犯罪加重其刑。