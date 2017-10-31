兒遭綁是詐騙 警方機警逮人

2017-10-31 14:46

〔記者歐素美／台中報導〕55歲劉姓婦人接獲歹徒電話謊稱兒子因販毒黑吃黑遭人綁架，電話中不時傳來被打男子大聲哭喊「媽媽，救我，好痛啊！」要求交付現金150萬贖人，劉婦愛子心切不疑有他，立即前往東勢農會領錢，其丈夫也至東勢派出所報案，請警方協尋愛子，但警方一聽案情驚覺為詐騙技倆，立即聯繫被害人以報紙包裹紙袋作為贖金，順利逮捕李姓車手。

警方表示，劉姓婦人昨天中午在家中接獲歹徒電話，心急領錢要救出兒子，還好其丈夫機警前往報案，警方一聽就是詐騙集團手法，要求男子立即打電話與兒子連絡，確認兒子平安，隨即要求劉姓婦人以付款方式，引出詐騙集團。

歹徒為順利取得贓款，在電話中不停變換交款地點，最後要求被害人將款項放置在某電箱旁，隨即1名男子一邊接聽電話、神情緊張地前往取款，埋伏的員警隨即大喊「不要動，舉起雙手！」一踴而上將其逮捕。

警方調查，取款的李男（24歲）無前科，因受重金誘惑，鋌而走險，擔任詐騙集團車手，自桃園南下東勢犯案，將依詐欺罪移送。

東勢所所長所長陳奕文提醒民眾，接獲陌生來電稱作業疏失，要求至ATM解除分期付款，或假冒公務機關要求將金錢交由法院監管，或冒充親友借錢等，皆為詐騙集團慣用伎倆，呼籲民眾如接獲可疑來電，切勿貿然匯款，可撥打165反詐騙專線或和派出所聯繫求證，「多一分求證，少一份損失」。