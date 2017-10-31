基隆安檢所後方冒火光 岸巡隊員急撲滅

2017-10-31 14:21

〔記者吳昇儒／基隆報導〕岸巡二總隊長潭里安檢所後方防火巷，今日下午1時許，被民眾發現冒出火光，因裡面放有木頭及紙張，火勢瞬間竄起。所幸安檢所隊員立刻拿出滅火器滅火，避免火勢延燒，消防隊員趕抵後，接手處理，將火勢順利撲滅。起火原因，待火災調查科人員採證、調查後，進一步釐清。

現場的住戶表示，還好有岸巡人員及時將火勢撲滅，不然後方連結的是里民活動中心，萬一燒起來就不得了了。

岸巡隊員表示，可能是沒有公德心的路過民眾亂丟菸蒂，才會引發火警，詳細原因，待火調人員釐清。