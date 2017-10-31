電鍍工廠偷排廢水 業者20萬元交保 等吃鉅額罰鍰

2017-10-31 14:15

〔記者張聰秋／彰化報導〕偷排廢水的下場，恐換來賠上全部身家財產的代價！

彰化縣溪湖鎮臨時登記工廠的儀彰電鍍工廠，涉嫌埋設暗管再繞管，讓電鍍廢水繞流排入相隔不到100公尺的溪湖排水溝，彰化縣環保局監控半年掌握證據，排放的廢水經檢測結果，重金屬濃度嚴重超標，檢方將楊姓業者以涉嫌違反水污染防治法罪嫌重大，裁定20萬元交保，環保局後續將對業者開罰至少500萬元罰鍰，並且追償不法利得，以及整治污染農田的費用，金額相當可觀。

彰化地檢署檢察官高如應、劉智偉，昨日拂曉出擊，秘密指揮保七總隊第三大隊第二中隊及彰化縣環保局，聯合搜索溪湖鎮儀彰電鍍工廠，業者當場傻眼、措手不及，對管線流向交待不清、含糊其詞。

專案小組人員根據半年來監控和儀器監測，當場查獲廠內抽水池私自埋設暗管，再繞管偷排未經過處理的電鍍廢水，直接排入溝渠。

環保局長江培根表示，這家鐵皮工廠在地經營1、20年了，工廠於抽水池埋設繞流管線，再以「T」字型的3通管路，連接至放流管線，繞流偷排含有害健康物質廢水，還涉嫌以地下水稀釋廢水，行為涉及偽造文書和申報不實等違反水污染防治法具體事證，業者違規情節重大，懲罰原則在刑事優先的前提下，會估算業者偷排廢水期間的不法利得，日後再追償代履行污染農田整治費用，初步會依違反水污染防治法對業者開罰500萬元罰鍰。

水質保護科長楊欣怡表示，業者大都利用深夜及清晨時段，將廢水流入繞流暗管再排入溪湖大排，經取樣檢測含有超過放流水標準之鋅、銅、鉻等重金屬，環保局長期監控發現深夜時段水質經常出現異常，經比對工廠廢水定期申報資料和現場作業情形，研判繞流偷排廢水，進一步啟動科學儀器，追查出地下管線流向。

楊欣怡指出，儀彰工廠排放廢水檢測結果，重金屬鋅濃度高達3300 mg/L、總鉻47.6 mg/L，分別超過放流水標準659倍、14.8倍。

江培根呼籲電鍍業者勿再存僥倖心態，埋暗管繞流偷排廢水，因為手法再怎麼神通廣大，終究躲不過民眾舉發、環保局監控和科學儀器追蹤與資料比對，最後被抓了還要花上千萬元、甚至億元以上的農田污染整治費，下場慘兮兮。