新北城鄉局官員收賄 人蔘、食宿、SPA來者不拒

2017-10-31 14:06

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄弊案，查出新北市城鄉發展局副總工程司海治平，在擔任審議科長時，涉嫌收受遠雄贈送價值近11萬元的正官庄人蔘禮盒，以及近7萬元的花蓮遠雄悅來飯店4天3夜免費食宿，協助利用其身為審議科科長職權，加速推動土城開發案、護航新莊安泰段開發案之都市計畫，今依涉犯貪污治罪條例將海起訴。

檢方調查，遠雄創辦人趙藤雄指示前副總魏春雄，邀約承辦土城開發案環評公聽會的海治平，於101年7月5日晚間，在台北古都原味魚鍋餐廳餐敘，並贈送價值10萬8675元的正官庄「天20」等級之人蔘1斤及高麗蔘精禮盒，答謝海先前的幫助，並希望海能持續護航遠雄的相關都市計畫審議，獲海允諾。

此外，海另向魏春雄表示，他與妻子、2名子女及岳母，預計於101年8月15日至18日，到花蓮遠雄悅來飯店渡假，每晚需2間家庭房，請魏代為安排，海入住3晚費用4萬2300元，晚餐費用1萬4597元，以及海與妻子接受SPA服務的費用1萬2900元，總計6萬9797元的不正利益，均由趙藤雄買單。

檢方發現，海治平收受賄賂後，於101年7月26日的新北市都委會審議新莊安泰段開發案時，利用職權，於大會中主張有利於遠雄集團之發言，另於同年9月7日受託，允諾找城鄉局新莊安泰段開發案李姓承辦人溝通，有關該開發案容積率由288%變成300%之爭議，協助遠雄推動土城及新莊安泰段開發案。