「3條通」文青照變臉型男 逃不過超強人臉辨識系統

2017-10-31 13:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子因公共危險等3案遭通緝，唯恐遭查緝，一改以往證件上使用帶眼鏡的斯文書生照片，刻意變為拿掉眼鏡的短髮型男造型企圖掩飾，日前搭乘友人自小客外出遇警攔查時，因心虛刻意撇頭反引起注意，還故意報錯姓名矇騙，但最後還是逃不過人臉辨識系統清查，見大勢已去，只好配合乖乖就逮！

警方指出，32歲黃男因涉及公共危險、商業會計法、詐欺案等3案通緝中，為躲避查緝，外出時都請友人搭載，自己則是儘量避免開車，減少被盤查的機率，當天同樣是搭乘友人自小客準備返家，卻在行經南屯區黎明路、永春東路口時，被執行取締酒駕勤務的交通大隊第一中隊攔查。

此時黃男因心虛，刻意撇頭避開與員警目光接觸的機會，只是這個小動作更顯可疑，反引起警方注意盤查，過程中黃男聲稱沒帶證件，請他報出報詳細個人資料查核時卻又支吾其詞，一下錯報名字、一下又謊報出生年月日。

員警見黃男想規避盤查蒙混過關，立即拿出執法利器M-POLICE的「人臉辨識系統」，告知「你再亂報資料，警方都可以一目了然！」黃男最後見事跡敗露，才坦認因背負3條案件遭通緝，一改以往證件上使用帶眼鏡的斯文書生照片，刻意變為拿掉眼鏡、短髮的型男造型企圖掩飾，沒想到還是逃不過；警方則在訊後將他解送歸案。

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