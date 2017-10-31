7眷改案期約索賄破億 營建署前主秘被起訴

2017-10-31 13:37

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄弊案，查出營建署前主任秘書洪嘉宏擔任城鄉發展分署長期間，涉嫌就遠雄建設、昌益建設、冠德建設3家公司的7件眷改案，期約索賄1億2300萬元，並已收受3550萬元，今依涉犯貪污治罪條例、洗錢防治法罪嫌起訴，但考量洪於偵查後期坦承犯行，並繳回全部犯罪所得，建請法院量處適當之刑。

檢方調查，洪嘉宏與涉嫌擔任「白手套」的不動產業者黃慶銘、被告徐弘宇，就遠雄建設的「台南精忠段」、「新店莊敬段」、「新竹成功段」、「新竹東大路」，以及「台中南屯建功段」等5大眷改土地標售案，向遠雄創辦人趙藤雄、前副總魏春雄期約9500萬元賄賂，並已收受750萬元。

此外，洪嘉宏等人另就昌益建設的「新竹光復段1034地號」眷改案，向昌益子公司理銘董事長特助朱彥龍期約收受2000萬元賄賂；另就冠德建設「中和台貿段」眷改案，向冠德董事長馬玉山、顧問曾青松期約收受800萬元賄賂。

檢方調查，洪嘉宏為使遠雄建設、理銘開發、冠德建設得標上述各眷改案，提供或提點有利得標之相關資訊予對方知悉，使廠商取得備標、投標及綜合評選上的優勢地位，護航廠商順利得標，收受期約之賄賂，而為了掩飾、隱匿其收受的3550萬元賄款，分別交付予親信，涉嫌洗錢。

北檢發言人周士榆指出，洪嘉宏身為簡任10職等之城鄉分署長，為國家高階文官，受國家委以重任推動擘劃國土住宅更新任務，本應潔身自勵，戮力以報，竟因投資房產，心生貪念，以職務牟取非法所得，行為嚴重腐蝕國民對於公務員不可收買性，及廉潔、純正與公正執行職務之信賴，並加深國民對於國家重大公共建設政商舞弊之刻版負面印象，且嚴重破壞官箴。

然而，考量洪嘉宏於偵查後期尚能自白犯行，並繳回全部犯罪所得，犯後態度尚佳，建請法院斟酌洪於審理中的陳述及態度，量處適當之刑。