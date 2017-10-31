高雄官警集體收賄 包庇賭博電玩二審均被重判

高雄6官警集體收賄，退休所長、員警等6名官警，被控自101年至104年間，涉嫌每月收賄包庇賭博電玩，二審均被判重刑。 （記者黃建華攝）

2017-10-31 13:04

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警仁武分局現職、退休所長、員警等6名官警，被控自101年至104年間，涉嫌每月收賄包庇賭博電玩，還爆出退休所長與員警2人還「黑吃黑」暗槓賄款，案子進入二審，高雄高分院今天宣判，退休員警莊文平重判14年2月，退休巡佐王宏文判18年6月，現任員呂俊寬判13年、許和勝8年。

另涉嫌暗摃賄款的前所長蔡勝榮與退休警員蔡瑞勝，被依詐欺罪各判刑10月與1年3月，全案仍上訴。

判決指出，仁武分局警員莊文平（已退休）、偵查佐呂俊寬、九曲堂派出所警員許和勝等人，涉嫌於101年3月起，固定期限收受仁武、鳥松、大樹等地15家賭博電玩業者賄款，估算10萬5千元至115萬不等賄款，以獲警方不取締的待遇。

退休巡佐王宏文 任內收賄39次

檢調地追出林園分局退休巡佐王宏文，任內自101年8月至去年10月間，涉嫌收受大寮丶林園等地6家賭博電玩業者行賄，共計39次，並查出王一人就曾收賄160萬元，此外，彌陀區的電玩業者欲行賄岡山分局燕巢派出所員警，曾透過當時所長蔡勝榮（已退休）當白手套，不料，蔡勝榮收錢後暗摃，未轉給查緝員警，

無獨有偶，檢調也查出鳳山電玩業者企圖行賄鳳山分局埤頂派出所員警，找到將退休警員蔡瑞勝，擔任白手套，不料，蔡也使詐，暗槓賄款詐騙業者35萬元，此部分今被認定有罪判決。