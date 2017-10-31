假農田整地盜挖土石 警識破送辦

姚姓男子假借農田整地之名，行偷挖土石之實，後湖派出所當場識破，將全案依竊盜罪嫌送辦（記者廖雪茹翻攝）

2017-10-31 12:11

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣一名姚姓男子覬覦土石暴利，涉嫌假借農田整地之名，行偷挖土石之實，後湖派出所行經發覺有異，當場上前制止；姚嫌未能自圓其說，坦承未經地主同意盜挖土石，訊後警方將全案依竊盜罪嫌送辦。

竹北警分局表示，後湖所所長邱伯雄與警員李成傑，29日下午巡邏行經新豐鄉後湖村一處偏僻的農田，發現57歲姚姓男子（有盜採等多項前科）駕駛一輛挖土機，不斷地將農田內的乾淨土石，挖到42歲張姓男子所駕駛的大貨車車斗內。

邱員等人直覺有異，趨前盤查。警方說，姚嫌對於為何將農田土石挖到大貨車上，無法自圓其說，最後坦承自己未經地主委託人允許，心起貪念，欲將乾淨土石外運販賣。

竹北分局分局長吳文貴公開表揚邱李兩警的主動查報，也請地主善盡農田土地維護管理的責任，民眾若發現有外來人士挖掘土石等情事，請主動通報當地派出所現勘、查明。

姚姓男子假借農田整地之名，行偷挖土石之實，後湖派出所當場識破，將全案依竊盜罪嫌送辦（記者廖雪茹翻攝）

新竹縣一名姚姓男子覬覦土石暴利，涉嫌假借農田整地之名，行偷挖土石之實，後湖派出所行經發覺有異，當場上前制止。 （記者廖雪茹翻攝）