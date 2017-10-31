惡質男客仗勢欺人 包廂性侵酒店女子

2017-10-31 12:04

［記者鄭淑婷／桃園報導］去年12月21日晚上9點多，桃園市44歲簡姓男子酒醉後，到桃園區某酒店消費，並由店內1名女子陪酒，簡男仗勢與酒店老闆是朋友，在包廂內連續性侵女子多次，女子指控，任憑她怎麼呼喊都沒人理她，她只能委屈求全、假意順從，趁隙離開包廂向幹部求救，卻被以「小姐人數不足」為由，要求繼續上班到隔天凌晨，她直到下班後才向警方報案，桃園地檢署檢察官偵結依妨害性自主罪嫌起訴簡男。

女子指控，店內規定，客人不能在酒店內侵犯小姐，但簡男仗著他是老闆的友人、藉酒意亂來，她在包廂內求救、哭喊，但店內的少爺、安全人員都未理會，最後她放棄抵抗、委屈順從，想找機會逃出包廂求救，簡男得寸進尺、喝令她跪在地上替他「服務」；由於簡男喝醉、無法射精，竟出言侮辱並嗆：「要多少錢我給妳，我要帶妳出場！」

女子指控，她假裝允諾簡男要跟著出場，在離開包廂時向幹部求救，沒想到幹部卻以「小姐人數不足」為由，要她繼續上班到隔天凌晨，她直到下班後才報警處理。

簡男坦承有到酒店消費並找女子陪酒，但當天是第一次看到女子，他喝得很醉、不清楚發生什麼事；開庭時女子多次傳喚未到，檢方指出，從女子的警詢筆錄逐字稿，女子在警詢時而哭泣、時而沮喪，加上雙方以8萬8000元和解，偵結後依妨害性自主罪嫌起訴簡男。