趙藤雄被求刑24年 柯P：我們也在等今天

2017-10-31 12:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄創辦人趙藤雄所涉遠雄弊案等4大案，今天全部偵結，並依違反貪污治罪條例等罪起訴；其中趙藤雄有3案各被求刑10、8與6年。台北市長柯文哲上午表示，台灣不是獨裁國家，不然早就把它（指遠雄）換掉了，因為我們還是法治國家，下午回去就會儘速跟遠雄坐下來談，到底誰可以做主來跟台北市政府處理，不然（大巨蛋）這案子「會有問題」。

遠雄集團董事長趙藤雄涉及都更、眷改、遠雄人壽掏空、大巨蛋及廉政官洩密等5大弊案，台北地檢署歷經4個月調查，自今年7月1日陸續收押趙藤雄、新北市議員周勝考，營建署前主任秘書洪嘉宏，今天偵結起訴，全案共起訴趙藤雄、周勝考等31人，其中趙藤雄有3案各被求刑10、8與6年，周勝考求刑10年，北市前財政局長李述德求刑10年，台建前執行長許銘文求刑9年。

柯文哲上午出席文山區行動市政會議後，接受媒體聯訪，被問到趙藤雄求刑24年，大巨蛋等5大弊案今起訴等結果。柯表示，恐怕要儘速跟遠雄公司坐下來談，趙藤雄如果短期內無法出獄，到底遠雄公司誰可以做決定來跟台北市政府處理。

柯指出，因為遠雄已經送件進北市府審查，就是攤牌階段，要蓋不蓋，能不能符合標準。柯坦言，「我們也是在等今天，因為司法無法預測」，既然已經起訴，一起訴就會繼續收押，所以回去就會請副市長陳景峻馬上跟遠雄挑明講，到底現在誰可以做決定，因為如果沒有人可以做決定，大巨蛋這案子會有問題。

媒體詢問是否考慮更換廠商？柯說，台灣是個法治國家，不是獨裁國家，在現有法律基礎上，要動都不是那麼容易，如果是獨裁國家早就把它換掉了。最後被問到「是否認為趙藤雄罪有應得？」柯面露微笑反問「你哪一台的」？隨即在幕僚護送下繼續後面行程。

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