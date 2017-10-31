滿街榴槤味？ 民眾幹譙：瓦斯管又被挖斷了

台中市西屯路、漢口路口今天上午又傳管線被挖斷導致瓦斯外洩。（記者許國楨翻攝自爆料公社）

2017-10-31 11:49

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區有店家今天上午雇請工人在店門前施工不慎挖破管線導致大量瓦斯外洩，由於逢甲商圈不久前才發生嚴重瓦斯氣爆造成重大傷亡，警方立即拉起封鎖線交管人車，消防局也緊急佈署水線戒護，所幸瓦斯公司派員止洩未釀災，仍讓飽受驚嚇的民眾幹譙不已。

台中市消防局是在今天上午9點10分獲報，指西屯路、漢口路口一家店面前發生瓦斯外洩事故，由於今年7月18日在逢甲商圈才發生造成3死13傷慘劇的嚴重瓦斯氣爆案，上月下旬在該商圈的西屯路、文華路口也發生瓦斯外洩事故，消防局不敢大意立即出動中港分隊人車趕往處理，立即在週遭佈署水線戒護並通報瓦斯公司派人處理。

同時間警方也在週遭拉起封鎖線進行人車交通管制，提醒民眾勿靠近圍觀，避免發生危險；當地民眾說，稍早看到該店家前有人在開挖路面施工，接著空氣中就瞬間瀰漫濃濃的瓦斯味。

由於地點在車水馬龍的交通繁複路口，大量瓦斯外洩發出的嘶嘶聲讓人馬上聯想到先前才發生的重大氣爆案，大家隨即奔相走告疏散走避，也有網友將畫面上傳臉書社團「爆料公社」提醒往來民眾；欣中天然氣公司人員隨後到場處理，經操作挖土機等大型機具開挖並從管線前後兩端阻斷，一直到10時52分止洩幸未釀災，虛驚一場。