恐怖組織結合跨國犯罪集團 學者：台灣應居安思危

學者Christina Schori Liang認為台灣遭恐攻機率低，但仍應留意恐怖組織發展。（記者黃欣柏攝）

2017-10-31 11:55

〔記者黃欣柏／台北報導〕法務部調查局今起舉辦為期兩天的台灣亞西論壇-2017區域安全與跨境犯罪國際研討會，稍早包括副總統陳建仁、調查局長蔡清祥都現身致詞；獲邀來台發表「犯罪與恐怖分子聯結現況分析及因應作為」專題演說的日內瓦安全政策中心資深顧問Dr. Christina Schori Liang隨後指出，恐怖組織的科技、武器策略大幅進步，台灣遭恐攻的風險雖低，但仍應建立與國際間的情資分享平台，另需強化教育，讓年輕人不被恐怖組織利用。

現為巴黎國際事務學院客座教授、研究恐怖主義逾20年的Dr. Christina Schori Liang指出，恐怖組織現在已有能力透過網路招募成員與資金，尤其會鎖定穆斯林眾多的地區發展，吸引失業年輕人加入，台灣社會穩定，雖難以成為恐怖組織發展溫床，但仍應與中國、日本、韓國等國分享恐攻情資，並留意恐怖組織的發展。

Dr. Christina Schori Liang提到，在911事件發生時，蓋達組織仍只是一個擁有約300個聖戰者的恐怖團體，但如今蓋達組織與伊斯蘭國已完全改變恐怖威脅的定義，截至前年底，伊斯蘭國已在一個約比利時大小的土地上，掌控600萬到800萬人，並擁有約3萬到5萬名聖戰士，此外他們也與東南亞其他恐怖組織合作發展，透過跨國犯罪來擴大勢力，這種「連鎖經營」模式已成為對美國最大的威脅。

Dr. Christina Schori Liang分析，恐怖組織與犯罪集團的關係可分為「直接參與」、「策略結盟」及「剝奪式權威」3種。前者是恐怖組織直接參與擄人勒贖等犯罪計畫，從中取得贖金，2008年迄今蓋達組織就已藉此淨賺超過1億2500萬美金，且在賺取大額贖金的同時，也將被害人作為贖回聖戰夥伴的籌碼，或甚至將被擄的女性拿來作為洩慾工具；「策略結盟」則主要透過商業買賣，例如伊斯蘭國曾用盜墓取得的昂貴藝術品跟義大利黑手黨換取武器；至於「剝奪式權威」，則是直接向受控制的犯罪集團成員或貪污官員勒索，伊斯蘭國在2015年間賺取的20億美金中，就有一半來自強索的過路費及土地財產。

Dr. Christina Schori Liang強調，恐怖組織與犯罪集團結盟，已對各國帶來嚴重威脅，且直至今日，伊斯蘭國仍然還在用合法銀行體系移轉資金，甚至全球還有包含G20會員國的40個國家，被發現仍在進行資恐活動，因此需要一個有執法力的全球性銀行管理制度負責阻斷這些活動，也需要一個更全面、更在地化的方案來解決脆弱地區、國家的社會問題，避免年輕一代繼續加入恐怖組織或犯罪團體。