30刀砍死友人再殺妻未遂 和解賠1362萬無期改判18年

63歲的蔡鴻我（如圖）涉30刀砍死友人，再殺妻未遂，一審判無期徒刑，高等法院考量蔡己和死者家屬達成和解，今改判18年徒刑。（記者楊國文攝）

2017-10-31 11:47

〔記者楊國文／台北報導〕63歲男子蔡鴻我酒後與彭姓友人起衝突，竟持西瓜刀砍殺彭某頭頸部、前胸部、手上肢達30刀致死，其中15刀集中頭頸部，案發後他回家吞安眠藥準備自殺，但又認為妻子臥病在床，為免她拖累家人，持刀往她頸部揮砍一刀，準備帶她一起走，因蔡妻抗拒而未遂，一審依殺人等罪判蔡無期徒刑，高等法院考量蔡認罪、有悔意，且和死者彭男家屬和解，願賠償求償的1362萬多元的全部金額，今減刑改判18年徒刑。

蔡鴻我今早出庭聆判，對被判18年仍搖頭重覆說「判太重了」，將上訴最高法院。

判決書指出，今年1月25日晚上6時許，彭男到蔡男所開的羊肉爐店用餐，喝到隔日凌晨5時許，蔡男因與彭起口角，竟直接持西瓜刀，朝他頸部、前胸部、手上肢砍殺30刀，其中15刀集中頭頸部，部分深可見骨，致彭男因頭頸部、上半部和肢體多重銳傷，造成低血容量性休克而當場死亡。

蔡男殺人後跑回家，吞食安眠藥，為免臥病在床的妻子拖累家人，持西瓜刀往她頸部揮砍一刀，想要帶她一起走，導致妻子頸部有9公分撕裂傷，因蔡妻抗拒而未遂。

新北地院調查，蔡男坦承殺人，並說「我拿刀砍彭男的脖子，他還沒死前，都一直砍他的脖子，發現他還有氣息，就把他翻過去，砍後腦杓，我看著彭斷氣，有去摸鼻子確認是否死亡！」，不僅如此，彭的傷勢主要分布在頭頸部，切斷兩側甲狀腺和軟骨，為主要致命傷，可見確有殺人之意，判他無期徒刑。

高等法院審理時，蔡男辯稱，當時喝太多酒，意識不清，又遭彭男辱罵，一時失去理性才會砍殺他，案發時他自己的辯識能力顯著降低，請求輕判；對於砍殺太太犯行，蔡指稱只有傷害，並無殺人意圖。