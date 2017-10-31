「兒對社會沒貢獻」殉職消防員家屬婉拒200萬捐款

不幸殉職的新竹縣消防隊員林永軒，生前認真受訓的模樣。（擷取自林永軒臉書）

2017-10-31 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕新竹縣消防員林永軒27日在昇陽光電公司的火場中搶救時，因為不明原因殉職。網購達人「486先生」日前表示要捐款200萬元給林永軒的家屬，希望讓其父母有筆錢能夠安老，但卻遭到家屬婉拒。

「486先生」27日在臉書上PO文表示，一個20歲出頭的小伙子人生才剛開始，卻因為救災的過程失去生命，讓他無法接受，無法想像他的父母怎麼能夠接受這樣的打擊。「486先生」說，他要捐200萬給林永軒的家屬，讓其家屬能有一筆錢能夠安老，並向所有打火弟兄們致敬。

「486先生」30日透過新竹消防隊收到林永軒父親的消息，林爸爸表示，「林永軒年紀很輕，沒有對社會有什麼貢獻，這樣勞師動眾非常不好意思」，還說他們夫妻都還有工作，所以婉謝捐款，也很感謝這幾天各界的關心。

在收到林永軒家屬婉拒捐款的消息後，「486先生」決定以2個方案處理這200萬。第一，將200萬元捐給新竹消防局，看消防弟兄們有需要什麼器材就可以添購；第二，如果消防局也婉拒捐款，就以林永軒弟兄的名字捐給台灣50所育幼院。

「486先生」還說，他捐的並不是錢，而是對於消防弟兄們為了大家出生入死的那一份尊敬，也再次希望所有消防弟兄們每次出勤請務必注意自身安全與健康。