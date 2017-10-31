酒駕撞死人 躲後座裝乘客失憶問：誰開我的車？

2017-10-31 11:26

〔記者吳昇儒／新北報導〕37歲廖姓水電工昨日晚間7時許，酒後駕車從金山到淡水找朋友，行經濱海公路31.2公里處時，撞上前方的呂姓騎士。呂女彈飛5公尺，送醫後不治身亡。警方到場時，受傷的廖男躲在後座佯裝成乘客，假裝失憶的說「我怎麼在這，誰開我的車？」警方曉以大義，廖男才坦承酒後駕車，酒測值高達0.9毫克，訊後依過失致死等罪將他移送法辦。

警方調查，肇事的廖男晚間在家中喝高粱酒配藥酒，駕著百萬賓士車想到淡水找朋友小聚，車子行經案發地點時，突然失控，撞上前方騎車返家35歲呂姓女騎士。撞擊力太猛烈，呂女竟被撞飛5公尺才跌落地面，汽、機車殘骸散落一地，路過的民眾趕緊報警處理。

新北市消防局獲報後，派遣救護車將傷重的呂女送往台大醫院金山院區，但經搶救之後，仍不治身亡。

警方趕抵現場時，只見賓士車後方，有一名男子有多處擦、挫傷，全身散發出酒味，對著警員說「我怎麼在這，誰開我的車？」警方查看周邊，發現並無其他人員駕車，懷疑是廖男想要躲避刑責說謊，到醫院時向他表示，只要調閱周邊監視器，就可以知道誰是真正的駕駛，廖男才承認犯行。抽血檢測，廖男酒測值竟高達0.9毫克。

警訊後，依過失致死及公共危險等罪，將廖男移送士林地檢署法辦。

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