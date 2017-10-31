凌虐斷掌丟山谷致死 惡煞判16年確定

2017-10-31 11:19

〔記者項程鎮／台北報導〕男子張紹華不滿「乾弟」邱來富在KTV遭另名張姓男子打傷，張紹華撂人持西瓜刀、棍棒、電擊棒凌虐被害人3個多小時，還拿沖天炮炸他，再把奄奄一息的被害人丟下9公尺深的山谷致死，最高法院維持高等法院見解，依殺人等罪判張紹華16年徒刑，其餘共犯各判9個月至10年6月不等徒刑，全案確定。

前年12月28日晚間，邱來富在新北市三重區某KTV遭張姓男子打傷，21歲張紹華得知後找友人報仇，發現張姓男子在三重分局慈福派出所做筆錄，等他回家時，持西瓜刀押往友人車行，眾惡煞持棍棒、電擊棒、牌尺等不斷凌虐。

張紹華還把好幾支沖天炮數插入被害人牛仔褲膝蓋破洞處後點燃炸人，隔天凌晨3時59分，張紹華更拿小武士刀，朝被害人左胸、右手腕、左手背、左大腿等部位猛力揮砍。

凌晨4時許，張紹華本想將被害人送醫，但想到若由他出面，可能要負擔責任，乾脆要求共犯陳宏明和3名少年等把奄奄一息的被害人抬下車，載到新北市五股觀音山區，丟下深度達9公尺山谷，被害人當時還慘叫一聲「啊！」被害人尋獲時，雙掌幾遭砍斷。

高院痛批張紹華手段兇殘、目無法紀，視生命如草芥，但考量張紹華年紀輕、血氣方剛，且坦承大部分犯行，從一審判刑15年6月，改判為16年徒刑，其餘共犯各判處7年6月至10年6月不等徒刑，上訴後被最高法院駁回。