回外婆家玩 少女竟慘遭舅舅伸狼爪

2017-10-31 11:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］國中少女小花（化名），國小畢業暑假期間，跟著父母回到宜蘭縣的外婆家玩，沒想到家中的舅舅竟是一匹狼，趁小花進到房間內拿取零食之際，黃姓狼舅伸出狼爪，將少女壓在房間床上撫摸胸部，黃男甚至食髓知味，小花上國中時，還在某日以手指插入少女下體，所幸小花的妹妹開門撞見，狼舅才未性侵得逞，事後黃還想用100元消災，全案法官依妨害性自主罪，判處黃男有期徒刑8年2個月。

判決書指出，43歲黃姓男子曾因為與中國籍女子假結婚，被判處10個月有期徒刑，民國101年出獄後惡性不改，民國103年，當時未滿14歲的小花回宜蘭外婆家玩，黃男趁著小花到舊房間拿取零食時，拉住小花不讓她離開房間，並開始撫摸胸部還親吻嘴巴。

103年9月至104年6月間，黃男繼續被色慾薰心，竟再度趁著外婆家無人，於舊房間內，強壓小花於床上，開始撫摸胸部、親吻嘴巴，還用手插入小花的生殖器內，所幸小花的妹妹開門撞見，黃男才未進一步提槍性侵得逞，小花的妹妹事後立即向父母報告，但黃男竟要求小花撒謊，向父母聲稱舅舅只是在按摩，而小花礙於親情答應，但黃男卻食髓知味，於這段期間內多次性騷擾小花後，還給予100多元想消災了事。

全案因被害人父親發現小花與男友的網路聊天內容異常，有涉及性行為的內容，加上上國中後成績一落千丈，質問之下才發現舅舅竟是匹狼；黃男於審理時辯稱，他未對小花做這些事，不知道為什麼被說成這樣，有時是因為喝醉了，才會不小心碰到小花，但意識都不清楚，有時只是在幫被害人按摩肩膀，有一些肢體接觸。

法官認為，依照小花的證詞，雖然陳述的內容有前後矛盾的情形，那是因為心理受到創傷，被告與被害人又有親屬關係，小花陷入親情選擇兩難的困境導致，羅東博愛醫院診斷證明指出，小花罹患「創傷後壓力症候群」可能性高，由此可證，加上小花妹妹與父親的指述，全案依妨害性自主罪嫌，判黃男8年2個月徒刑。