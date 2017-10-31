永豐金弊案開庭 何壽川：不了解上海1788大樓營運狀況

永豐金弊案，永豐餘集團總裁何壽川出庭應訊。（記者王藝菘攝）

2017-10-31 11:00

〔記者張文川／台北報導〕台北地院今開庭審理永豐金控違貸弊案，永豐金前董事長何壽川到庭仍不認罪，他說他是三寶集團旗下「Star City」公司的股東，但他並不了解上海「1788大樓」的實際營運狀況和資金需求情形，他從未指示屬下協助解決三寶集團的融資問題。

北檢起訴指控，永豐金控2009年10月通過永豐金租賃公司的香港子公司GC（Giant Crystal）3000萬美金貸款案，以及J＆R公司550萬美元貸款案，這兩次貸款都以無擔保方式借貸，將貸款轉為「star city」公司資本，讓永豐金從債務人變成「star city」公司股東，三寶集團負責人李俊傑也成為Star City董事。

檢方指控，永豐金租賃明知J＆R公司資本額僅20萬美金，且未實際營運，竟同意J＆R公司利用不實發票借款53億元，其中有52億7000萬元毫無擔保，讓J＆R公司成為永豐金最大單一借款戶，造成永豐金陷於損失風險。

何壽川今開庭否認犯罪，承認他雖然是Star City公司的股東，但上海1788大樓是由李俊傑管理，他並不了解1788大樓的實際營運狀況與後續資金需求，他也從未指示陳佳興擔任窗口，協助解決三寶集團在GC公司的融資問題。

何壽川說，他不是GC董事，未曾參與董事會，沒有指示任何人辦理GC公司融資給J&R或Jetking公司，他相信GC公司同仁是本於專業判斷，依據權責審議交易案件與後續處理方式。

他說，永豐金控董事會針對金管會的檢查報告，已決議依照稽核總處提報的缺失，回覆金管會檢查局並改進缺失，他要求員工盡力確保債權、獲得清償，何自認他已善盡金控董事長職責，沒有背信。

何壽川又說，J&R正依約還款繳息，共借款1.34億美元，目前已還7962萬美元，剩餘本、利共約5525萬美元，依還款計畫也預計今年底全部清償完畢，GC公司並未蒙受損失。