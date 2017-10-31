北投清晨火警 屋主受困2樓鐵窗送醫不治

2017-10-31 10:22

［記者陳恩惠／台北報導］台北市北投區公館路一棟2層樓的平房，今天清晨突然發生火警，火勢由2樓向上竄出，消防局據報，立刻出動大批人車前往搶救，先行疏散住1樓的87老婦及27歲男子，發現60歲的劉姓男屋主受困2樓側陽台，已無呼吸心跳，送醫急救後於上午9時不治，火勢在20分鐘內撲滅，至於起火原因，仍待火災調查科進一步勘察。

台北市消防局119勤指中心今天清晨6時24分據報，位於北市公館路234巷內的一棟平房2樓，冒出濃厚黑煙，消防局不敢大意，立刻派出14輛水箱車、雲梯車1輛、特種車1輛、救護車5輛、共57名救災救護人員前往搶救，火勢在6時45分完全撲滅。

消防局表示，火災現場是棟兩層樓的建築，火勢疑似由2樓臥室起火，家具及雜物幾乎燒毀，初步估計燃燒面積大約5坪大小，由於劉姓屋主被濃煙嗆醒時，逃往側陽台待救，卻因鐵窗受阻無法脫困，直到救難人員將他救出時，已無生命徵象。

警方調查，60歲的劉姓屋主原是國民黨某議員的服務處主任，目前則為台電外包商，平常與87歲老母親及27歲兒子，1家3口住在此處，一樓雖然裝有住宅用火災警報器，但因起火點在2樓，仍無法示警，消防局建議透天厝的屋主，應在每層樓都加裝住警器。