強制就醫酒醉男肘擊 苗栗1警疑眼底骨折

黃男被警方帶返所偵辦及保護管束，依妨害公務及傷害罪嫌偵辦。（記者彭健禮翻攝）

2017-10-31 10:10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣31歲黃姓男子，今天凌晨喝醉酒返家，不得其門而入，遂在住家門口大聲咆哮、拍打家門，家人通報警、消協助，希望將黃男強制送醫；黃男起初乖乖配合，不料卻在到院下車時，攻擊戒護的警、消，北苗所警員黃立皓，右眼遭黃男肘擊受傷。警方立刻將黃男逮捕，依妨害公務及傷害罪嫌偵辦。

警方表示，黃男為裝潢工人，家人表示他有重度酒癮，且酒醉後，脾氣就暴躁易怒，讓家人相當頭疼。今天凌晨1點多，黃男酒醉返家，不得其門而入，遂在住家門口大聲咆哮、拍打家門。黃男家人害怕，通報警、消協助，希望將黃男強制送醫。

警方說，黃男起初也乖乖配合，表示「我會自己上車」，但到醫院，準備下車時，突然情緒激動，攻擊戒護的警、消，黃立皓右眼遭肘擊，警方當場依妨礙公務現行犯，將黃男帶返所偵辦及保護管束，依妨害公務及傷害罪嫌偵辦，並測得黃男的酒精呼氣值為0.64MG/L。黃男早上酒醒後，則辯稱，喝酒醉，對過程記不清楚了。

警員黃立皓右眼有挫傷、紅腫，經早上前往台中榮總就診，醫師診斷疑似眼底骨折，後續將回診觀察，並進行視力檢測。

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