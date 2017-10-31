北投民宅今晨竄惡火 中年男不幸喪生

2017-10-31 10:12

〔即時新聞／綜合報導〕台北市北投區公館路一處民宅今晨驚傳火警，雖然火勢在獲報後不到半小時內即撲滅，但仍有一名中年男子不幸罹難。

據《中央社》報導，台北市消防局在今晨6點24分接獲報案，指在台北市北投區公館路一棟2層樓民宅發生火警，消防局立即調派15輛消防車和5輛救護車，共出動57人前往現場撲救，在6點45分就控制火勢，消防員在2樓後側陽台發現一名年約58歲的男性民眾，緊急送醫，但男子不幸在到院前就已回天乏術。

火場燒毀面積約15平方公尺，部分雜物和家具遭燒損，起火原因仍有待調查釐清。