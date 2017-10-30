10/30 威力彩、今彩539頭獎均摃龜！

2017-10-30 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月30日）開獎的第106000087期威力彩頭獎已連17摃，下期頭獎上看5.7億元。另第106000259期今彩539頭獎也摃龜。

第106000087期威力彩中獎號碼為：「13、14、19、24、32、38。第二區：01。」頭獎、貳獎摃龜；參獎共4注獲得，每注可得15萬元；肆獎共52注獲得，每注可得2萬元；伍獎共234注獲得，每注可得4000元；陸獎共1786注獲得，每注可得800元；柒獎共3621注獲得，每注可得400元；捌獎共2萬0904注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬6747注獲得，每注可得100元；普獎共4萬9000注獲得，每注可得100元。

第106000087期38樂合彩中獎號碼為「13、14、19、24、32、38」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合51注中獎，每注可得5750元；二合共1760注中獎，每注可得750元。

第1060000259期今彩539中獎號碼為「02、15、21、31、36」，頭獎摃龜；貳獎共150注獲得，每注可得2萬元；參獎共5337注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬2691注獲得，每注可獲得50元。

第1060000259期39樂合彩中獎號碼為「02、15、21、31、36」，四合摃龜；三合共71注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3351注中獎，每注可得1125元。

第1060000259期3星彩中獎號碼為「955」，正彩共20注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第1060000259期4星彩中獎號碼為「0596」，正彩共1注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」