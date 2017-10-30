撞死清大博士生 兇嫌對重要情節竟稱「忘記了」

2017-10-30 21:46

〔記者楊國文／台北報導〕被視為「物理奇才」的清華大學博士生林仲桓，去年6月深夜走在新北市新店區斑馬線上，遭25歲男子胡家瑞駕車闖紅燈高速迴轉撞倒，卡在車底拖行95公尺，送醫不治，胡男逃逸，還燒掉林的隨身筆電滅證，致林7年的研究成果付之一炬，一審重判他18年，高等法院今開庭，胡男在2小時的庭訊多次稱他有病，被歧視才被重判，且將重情節推稱「忘記了」。

胡男被控去年6月22日深夜開車行經新北市新店中興、民權路口，闖紅又高速迴轉，撞倒林仲桓，並將捲入車底的林仲桓拖行致死，事後，胡男又在寶橋立體停車場燒毀林的筆電，丟入新店溪，他落網時辯稱車內音響開太大聲、隔熱紙又黑，「我沒發現撞到人」。訊後，胡男被依殺人等罪起訴。

審理時，檢察官質疑胡家瑞狡辯，監視器畫面顯示胡迴轉時的車速甚快，一氣呵成極為順暢，撞人後雖因車底卡人而車速變慢，但車身一直筆直行駛在車道線內，可見胡精神狀況好得很，駕駛技術和視線如常，胡明知車底卡人仍加速逃逸，有間接殺人故意，建請合議庭從重量刑。

台北地院辯論庭時，檢察官與死者家屬都請求法官從重量刑，胡家瑞則請求法官再給他一次機會，仍堅稱他迴轉時車速「只有」5、60公里，「印象中」他車道的左轉燈是亮的，迴轉後車子也開得很順，沒到感覺撞到人或是車底卡了一個人，且他因服藥而精神狀況不佳，「我不是和一般人一樣正常」。法官今年7月依殺人、槍砲等罪重判他18年。

全案上訴高院，高院今傍晚開庭，在2個小時庭訊中，胡男展開雄辯，對重要情節全答稱「我忘了」，表示他有服藥，對事情的記憶力不好，對監視器拍下他扔林筆電的畫面，胡則指稱「看不出是我」，並說他是丟棄垃圾，不是林的筆電。

公訴檢察官看不下去，認為胡男未說實話，勸說「看起來你的精神狀況很正常」，而犯後態度牽涉將來的量刑，希望胡男考慮仔細再答話。