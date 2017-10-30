男裝女聲假冒前女友 辦信用卡四處盜刷

2017-10-30 21:37

〔記者王定傳／新北報導〕劉姓男子因知悉周姓前女友個資，竟假冒周女身份，打電話給遠東商銀聲稱信用卡遺失，為掩飾自己男性聲調，還向客服人員騙稱最近感冒，聲音不舒服，客服因而受騙，把補發的卡片寄出，劉男得手後盜刷12萬餘元；新北地院依詐欺等罪，判他1年3月徒刑加拘役100日。

判決書指出，劉男與周女交往期間，得知周女個資，去年5月28日下午，劉男打電話給遠東商銀信用卡客服中心，向客服人員佯稱自己是周女，因信用卡遺失，欲辦理補發手續，為掩飾聲調不像女生的破綻，還刻意向客服人員說：「我最近因為感冒，聲音不舒服！」

由於劉男能背出周女身分證字號等個資，客服人員信以為真，將補發的卡片寄出，從去年6月1日開始，劉男就拿信用卡，四處盜刷，得手12萬餘元，不僅如此，他甚至透過電話語音預借現金2萬元，但未得手，直到周女接到消費通知，打電話向銀行查詢，全案才曝光。

劉男辯稱，這張信用卡一直都是他在使用，確實有刷卡消費，但有獲得周女授權，因周女聲請保護令，遷出時忘記把卡片拿出，才會辦理補發。

周女否認授權使用，合議庭認為，劉男自知聲音不像女生，以感冒為由騙過客服，且比對卡片補發前後消費記錄，兩者消費類型明顯不同，加上2人分手後，周女曾向法院聲請核發暫時保護令獲准，可見已交惡，怎可能還授權使用？不僅如此，劉男拿到卡後密集盜刷，從未支付卡費，依詐欺等罪判刑。